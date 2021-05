Tra i profili accostati alla Juventus per la prossima stagione c'è anche quello di Dusan Vlahovic, che negli ultimi mesi ha preso sulle spalle la Fiorentina per trascinarla alla salvezza. I suoi gol, secondo uno studio de La Gazzetta dello Sport, pesano più di quelli segnati da Ronaldo con la Juventus: "il rapporto reti-punti conquistati dalla squadra di Iachini grazie alle magie del suo fuoriclasse è di 0,68 punti per gol (13 punti/19 gol), CR7 è a 0,59 (16/27)". Numeri da protagonista per l'attaccante serbo classe 2000, al quale la Juve sta pensando davvero.