Come raccontato da Calciomercato.com, sono piovuti fischi copiosi per Dusan. Nessun fischio durante le operazioni di riscaldamento generali, ma al momento di rientrare negli spogliatoi c’è stato un momento che ha fatto capire la posizione dei tifosi: mentre le due squadre rientravano negli spogliatoi, il numero 9 viola si è trattenuto in campo per tirare in porta qualche pallone in più, cosa che ha fatto sì che rientrasse tra gli ultimi, e comunque dopo i sardi, che erano già tutti nella pancia dello stadio. Il volume dei fischi destinati ai rossoblu di Mazzarri si era già abbassato, ma al passaggio di Vlahovic è tornato altissimo.