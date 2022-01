"E così siamo alle solite. Un altro piccolo uomo senza palle, senza onore e senza rispetto che se ne va nella squadra senza identità e appartenenza per antonomasia. Un’altra proprietà che dopo aver sbandierato l’amore per il “popolo viola” fa quello che hanno fatto i loro predecessori: vendere i nostri migliori giocatori ai rivali storici".



Questo uno stralcio del comunicato della Curva Fiesole che si è schierata contro Vlahovic e contro Commisso per il passaggio dell'attaccante alla Juventus.