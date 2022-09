Tre gol e un assist in sole due sfide, quando incrocia la Salernitana,si scatena. Coinvolto in una rete ogni 45 minuti giocati in media contro i campani in campionato, e non solo. Stasera, infatti, può diventare il quarto giocatore della Juve capace di segnare in cinque presenze interne consecutive in Serie A nell’era dei tre punti. Chi sono gli altri? Alessandro Del Piero (sette volte nel 1998), David Trezeguet (cinque nel 2005) e Cristiano Ronaldo (tre, tra il 2019 e il 2020).