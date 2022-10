San Siro è un palcoscenico incredibile, tra i più belli che possa capitare ai giocatori. Ecco: chi è davvero ambizioso, come, potrà certamente approfittare del momento per avvicinarsi al concetto che tanto brava, allo status di campione decisivo. Finora, per il serbo, sono arrivate zero reti contro le milanesi a casa loro. Il Meazza fa paura?Vlahovic ha nervi saldi e carattere d’acciaio, è stato temprato con metodi da marine nella sua Belgrado e ancora adesso fa della disciplina il suo principale alleato, racconta Gazzetta. Dusan ha vissuto infatti già tante serate di livello: gli manca l'assolo, e Milano è città di teatri e quindi di grandi interpreti. Arriva anche nel momento giusto. Anzi: nel mese giusto. DV9 aveva infatti chiuso settembre con nessun gol in 4 partite, ottobre gli ha già regalato due gioie in altrettanti impegni tra campionato e Champions League. Non c'è due senza tre? Del resto, anche in campionato solo Arnautovic ha fatto meglio...