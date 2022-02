Le parole di Carmine Laudati, parrucchiere di fiducia di Vlahovic a Firenze, intervistato da Tuttosport:



"Vlahovic è un ragazzo molto alla mano: semplice, educato, rispettoso, socievole. È molto riservato. Di sé e della sua famiglia parla poco. E per entrare in confidenza ci vuole tempo. Affettuoso? Tantissimo. Si metteva a giocare con i bambini. Mai vista una cosa del genere: non se la tirava affatto".