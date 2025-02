Vlahovic, parla l'agente Ristic: 'Vi spiego perché è tanto importante'

AFP or Licensors

In un'intervista ai microfoni di BIZLife,ha raccontato quantosia stato - e sia tuttora - importante per la sua agenzia, la: "Siamo stati fortunati e onorati che il primo calciatore che abbiamo iniziato a rappresentare sia stato Dusan Vlahovic. Già nelle categorie più giovani ha dimostrato uno straordinario talento e passione per il gioco, e molte big internazionali lo hanno seguito, ma noi abbiamo subito riconosciuto le sue qualità e abbiamo accettato di collaborare con lui. È stato con noi per tutta la sua carriera e con il tempo siamo diventati davvero buoni amici".

E ancora: "Il passaggio di Dusan dalla Fiorentina allaè sicuramente il più importante finora, per quanto riguarda la nostra agenzia. Ciò è confermato dal fatto che in quel momento è diventato il calciatore serbo più costoso della storia, il trasferimento invernale più costoso nella storia del calcio italiano e il terzo trasferimento più costoso nella storia del calcio mondiale. Quel giorno abbiamo avuto la conferma che tutto quello che avevamo fatto per i nostri calciatori era stato positivo e che eravamo sulla strada giusta per quanto riguarda la nostra agenzia. Quella sensazione di felicità e di conferma della qualità è incommensurabile".