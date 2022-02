Intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, l'ex dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato anche di Dusan Vlahovic, scoperto da lui. Ecco il suo commento sull'attaccante della Juve: "Era già strutturato fisicamente, anche in altezza. Vedere le sue qualità in destrezza, unita alla fisicità, è la prima cosa che mi ha colpito. In quel momento aveva 17 anni, ero convinto già che le sue potenzialità sarebbero diventate qualità. E così è stato".