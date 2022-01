12









Intervenuto ai margini della presentazione ufficiale del nuovo acquisto Jonathan Ikoné, il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato anche di Dusan Vlahovic, facendo il punto della situazione dell'attaccante dopo le sue dichiarazioni sul futuro ai microfoni del sito serbo Politika.rs.



"Se è cambiato qualcosa nel rapporto tra Vlahovic e la Fiorentina? L'intervista non è mai stata autorizzata dalla società e per quello che ci è stato detto dal procuratore non ci sono state ulteriori aperture nelle ultime settimane", ha sostenuto il dirigente viola. "A fine novembre c'è stato un incontro tra Commisso e l'agente di Vlahovic, in cui gli importi richiesti dal giocatore e dal manager erano stati quasi raddoppiati. Abbiamo dovuto purtroppo assistere ad una totale mancanza di rispetto da parte del procuratore. Successivamente mi sono incontrato privatamente con Ristic, come documentato da una foto, ma non ci sono stati passi in avanti in una trattativa che va avanti ormai da un anno".



L'attaccante classe 2000 resta il principale obiettivo per l'attacco della Juve.