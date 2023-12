ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Frosinone, con il gol decisivo proprio dell'attaccante serbo; "In quel gol c'è la voglia di vincere, di aiutare la squadra, di far felice i tifosi, questa è la cosa più importante per un attaccante non è facile non segnare. Lavoro tutti i giorni, sono tranquillo e spero di aiutare la squadra a fare di più"."Sono stato sempre molto tranquillo, il passato non lo puoi più cambiare. Ho lavorato tutti i giorni come sempre, contento di aver fatto gol ma ora mi concentro sulla prossima"."Non è stato facile accettare la scelta del mister, ma lui è il mister, le scelte si rispettano. Visto come parla lui tutti i giorni non è importante chi parte ma anche chi subentra. Ero calmo, ho lavorato bene tutta la settimana. Non ero arrabbiato, sappiamo che si può essere determinanti anche entrando dalla panchina.""Bello giocare con tutti, con Arek, Fede, Kenan. Milik viene più incontro ed io vo in profondità, penso che stiamo bene insieme e giochiamo bene""Non mi sono mai chiesto questo. In questo momento è così, ho fatto gol con l'Inter, ho sbagliato il rigore con il Monza, ho avuto un occasione con il Napoli, questi sono i gol che devo fare. I momenti capitano, a volte è così, importante aver segnato oggi. So che la squadra ha bisogno di me e dei miei gol, cerco sempre di essere a disposizione e fare quello che il mister chiede.""Tornerò a batterli? Certo. Si ho lasciato il rigore a Fede, siamo amici, abbiamo parlato anche il giorno della partita e gli ho detto che lo lasciavo ma non perché non ero tranquillo ma perché anche lui ne ha bisogno e ha meritato. Sono più felice se lui fa gol a volte che io ma tornerà a calciare i rigori, è successo, ne ho sbagliati due calciando male ma anche li farò bene."