Gli occhi di tutti su Dusan. Il giovane attaccante serbo non ha mai avuto i riflettori puntati addosso come in questo momento, dopo la notizia della sua scelta di non rinnovare ilcon la: per scongiurare il rischio di essere sommerso da mugugni e fischi, oltre che di perdere il posto in squadra, già dalle prossime partite il centravanti classe 2000 dovrà continuare a sudare e segnare, mantenendo quel sangue freddo che in più occasioni ha già dimostrato di avere. Intanto, però, dovrà cercare di lasciare il capoluogo toscano il prima possibile, anche soltanto per una questione economica: secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, allo stato attuale delle cose Vlahovic guadagna circa 65.000 euro al mese (800.000 all'anno), mentre con il nuovo contratto, che ha scelto di non firmare, avrebbe incassato subito più di 4 milioni a stagione il primo anno, per passare a 5 dal secondo. A spanne fanno almeno 350.000 euro al mese (oltre 400.000 dal secondo anno), e ciò significa che se fosse ceduto a gennaio avrebbe perso 600.000 euro, ma se venisse lasciato partire a giugno già arriverebbe a oltre 2 milioni di mancati stipendi. Un salasso, in poche parole, che l'attaccante dovrà evitare cercando di trovare una nuova squadra quanto prima, senza smettere di correre per i viola ai quali, comunque, è legato fino al giugno 2023. Le pretendenti - tra le quali spicca la- non mancano di certo.