Quella di oggi è una giornata particolarmente triste per il mondo del calcio e soprattutto per il mondo bianconero che, come ogni anno ricorda la tragica scomparsa delle 39 vittime che persero la vita nella strage dell'Heysel, in occasione della finale di Champions contro il Liverpool. Tra i tantissimi messaggi postati in memoria di questa data, è arrivato anche quello di Dusan Vlahovic che, scrive così attraverso una storia postata sul suo account Instagram.



'Il nostro dovere è quello di ricordare. Per rispetto di chi non c'è più, per far si che queste cose non accadano mai piu'.