Dusan Vlahovic compirà gli anni venerdì e il giorno dopo potrebbe sbarcare nell’universo bianconero, tampone negativo permettendo. E' quanto scrive la Gazzetta, che spiega come l’attaccante serbo infatti attenda il via libera dal Covid, oltre che dal suo procuratore, per iniziare una nuova, incredibile avventura nel club di cui è sempre stato innamorato fin da quando era bambino. L'accordo tra Juve e Fiorentina esiste già, ma mancano gli ultimi dettagli di contratto e commissioni, che oggi l'agente Darko Ristic discuterà con la dirigenza.



VISITE - L’attesa è stata breve, le giornate intense anche se vissute in una blindatissima quarantena, continua la Rosea, con la Juve che si è assicurata l’icona del nuovo corso bianconero. Vlahovic è atteso alla Continassa nel weekend per le visite mediche, nella speranza che una settimana basti per negativizzarsi, e poi al debutto all’Allianz Stadium con la nuova divisa domenica 6 febbraio contro il Verona. L’intesa di massima con il giocatore e il suo entourage è stata trovata da tempo: 7 milioni netti di euro all’anno più bonus. Ora amncano i passaggi formali e le visite.