La Juventus potrebbe lasciare partire Dusansolo se arriverà un'offerta importante. Il giocatore è uno dei principali obiettivi del PSG per rafforzare il proprio reparto offensivo. Nonostante le voci di mercato, al momento non ci sono trattative in corso tra il Chelsea e la Juventus per il serbo. Tuttavia, sia il Chelsea che il Bayern Monaco apprezzano le qualità di Vlahovic, ma non hanno ancora avviato negoziati. Lo riporta Fabrizio Romano.