L'ex attaccante della Juve, Luca Toni, alla Gazzetta dello Sport ha parlato dello scambio Lukaku-Vlahovic: "Mi tengo Dusan. E’ più giovane e di prospettiva. Senza contare che il serbo, dopo una stagione come l’ultima nella quale ha avuto qualche problema fisico e non ha reso per tutte le sue qualità, sicuramente avrà tanta rabbia in corpo e una gran voglia di riscattarsi. Motivi che mi fanno pensare che disputerà una stagione eccellente".