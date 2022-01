È ancora inevitabilmente Dusan Vlahovic il protagonista delle prime pagine dei quotidiani in edicola. Il Corriere dello Sport intervista Fabio Capello e l'ex allenatore bianconero non usa mezzi termini: "Vlahovic porta la Champions, con Morata forma una coppia super". Anche Tuttosport apre con l'attaccante serbo "Nuovo CR7", rivelando che - se Morata resterà alla Juve - Vlahovic prenderà inizialmente la maglia numero 7 che fu del portoghese. Si concentra invece sull'Inter la Gazzetta dello Sport, che però scrive di una nuova pretendente per Dybala: il Manchester City.



