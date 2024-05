Juventus, Vlahovic: i dati stagionali e il confronto con gli altri attaccanti

Vlahovic, i numeri contro la Roma

Minuti: 76'

Passaggi riusciti: 9

Passaggi sbagliati: 1

Passaggi chiave: 1

Tiri: 3

Tiri in porta: 2

Dribbling riusciti: 1

Duelli vinti: 3

Duelli persi: 5

Vlahovic, i numeri in stagione

Goal: 16

Assist: 4

Tiri: 107

Tiri in porta: 38

Big Chance mancate: 16

Dribbling tentati: 38

Dribbling riusciti: 17

Percentuale passaggi riusciti: 70%

Big Chance Fallite, il confronto tra Vlahovic e gli altri attaccanti

Vlahovic: 16

Kvaratskhelia: 14

Lautaro: 12

Osimhen: 11

Giroud: 11

Kaio Jorge: 11

come spesso succede, soprattutto dopo una prestazione poco brillante, torna ad essere un tema caldo di discussione, tra i tifosi ma anche nel dibattito pubblico. Lo dimostra quanto successo a"Vlahovic è il giocatore che ha più occasioni da gol e la peggior percentuale di trasformazione", la critica di Sandro Sabatini. Ma è davvero così? Ecco cosa dicono i numeri.Sicuramente, la prestazione contro la Roma non è stata da incorniciare per Vlahovic. L'attaccante è rimasto in campo 76 minuti e il rammarico maggiore è per l'occasione dopo pochi minuti fallita calciando di poco a lato da buona posizione.Ma come possiamo considerare in generale la sua stagione fin qui, andando oltre il numero di gol realizzati? Dai dati (Kickest), emerge come in effetti, Vlahovic abbia sprecato molte occasioni, senza ovviamente però dimenticare come nei sedici gol fin qui fatti, molti siano nati da sue giocate personali. Di seguito i dati della stagione.Un dato in particolare emerge e si collega al dibattito delle ultime ore. Quello delle chance mancate, ovvero 16. In effetti, Vlahovic è primo in questa classifica. Ecco il confronto con gli altri attaccanti del campionato italiano.