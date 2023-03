Dopo aver ritrovato il gol nella sfida di Europa League contro il Friburgo, ora Dusan Vlahovic tenta di ripetersi anche nel big match di domenica sera contro l'Inter, in uno stadio che però, fino a questo momento si è rivelato un vero e proprio inferno per il serbo. San Siro è, infatti, lo stadio in cui DV9 ha totalizzato più presenze (5), senza mai essere riuscito ad andare a segno.