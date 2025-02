Vlahovic 90 minuti in panchina, la prima di Kelly e la lunga attesa di Costa: i messaggi di Thiago Motta dopo Como-Juventus

Getty Images

Novanta minuti in panchina

La Juventus strappa, a fatica, tre punti pesantissimo sul difficile campo del Como e, almeno per una notte, si issa al quarto posto in classifica. Una vittoria di vitale importanza che si concretizza proprio nel momento in cui sembrava ormai tutto tristemente indirizzato verso l'ennesimo pareggio stagionale. E invece ci ha pensato ancora lui, con un'altra doppietta,E' lui la faccia felice di una medaglia, il cui rovescio è rappresentato daL'attaccante serbo, infatti, è rimasto in panchina per novanta minuti allo Stadio Sinigaglia. Thiago Motta ha inserito in campo, nell'ordine, Kelly, Douglas Luiz, Thuram, Mbangula e Conceicao. Non lui, non DV9 che, a cambi esauriti, ha persino lasciato la panchina - solamente per qualche istante - prima di tornarci con il sorriso sulle labbra e in tempo per vedere il compagno di reparto presentarsi dal dischetto e realizzare il goal che consegna alla Juve la seconda vittoria di fila. IZero minuti al 'Sinigaglia' che racchiudono un messaggio molto chiaro: Vlahovic, ora, è chiamato a rincorrere.

Kelly preferito ad Alberto Costa

L'ammonizione ricevuta nel primo tempo daNicolò- autore di un primo tempo negativo - sembrava potesse spianare la strada al debutto in bianconero di, il primo acquisto di gennaio della Juve. E invece no. Thiago Motta ha optato per gettare nella mischia l'ultimo arrivato della sessione invernale appena conclusa: Lloyd Kelly.Il difensore inglese, infatti, ha rilevato il classe 2003 italiano piazzandosi sulla corsia di sinistra, dove ha inscenato una gara ordinata, senza mai perdere la bussola.Il tutto a pochi giorni di distanza dalla scelta, firmata Thiago Motta, di escluderlo dalla lista Champions. In altre parole, un oggetto - ad oggi - misterioso.