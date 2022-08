Le parole dia Dazn:DOPO L'ESTATE - "Sì ho lavorato tutta l'estate, non sono ancora al massimo perché ho avuto un problema non semplice, difficile recuperare. Seconda partita da 90 minuti da quando abbiamo finito il campionato, sto lavorando per tornare al massimo ed essere a disposizione della squadra".ESULTANZA - "Per un mio amico che mi ha aiutato tanto e per la mia famiglia".DI MARIA - "Un piacere giocare con un campione così, lo ringrazio per assist, sono molto contento e spero di riceverne altri e anche se posso farli io a lui, penso che funzioneremo bene insieme. Ha fatto una partita straordinaria".KOSTIC - "Mi ci trovo bene, giochiamo insieme in nazionale, bello avere qualcuno del proprio paese, siamo una bella squadra, abbiamo creato un bell'ambiente. Dovevamo ripartire con una vittoria, ora andiamo avanti".CAPOCANNONIERE - "La squadra viene prima di tutto".