Vlahovic, non solo critiche: ha un record assoluto in Serie A. Nessuno come lui

Dusan Vlahovic ha raggiunto un traguardo significativo nella sua giovane carriera in Serie A: con 86 reti segnate e 14 assist forniti, l’attaccante serbo è stato coinvolto direttamente in 100 gol nel massimo campionato italiano. Un numero che testimonia il suo impatto costante e la sua crescita esponenziale, fin dai primi passi con la maglia della Fiorentina fino alla consacrazione con la Juventus.Nato nel 2000, Vlahovic è il primo giocatore classe '98 o successivo a toccare quota 100 partecipazioni attive a gol nella storia della Serie A. Un primato che lo pone tra i migliori talenti emergenti del calcio europeo, non solo per capacità realizzative, ma anche per la sua evoluzione come attaccante completo, in grado di contribuire anche alla manovra offensiva della squadra.

Arrivato in Italia giovanissimo, Vlahovic ha saputo imporsi grazie alla sua fisicità, al senso del gol e a una mentalità da veterano. I numeri parlano per lui: la sua media realizzativa resta tra le più alte del campionato, nonostante alcuni periodi complicati e gli inevitabili alti e bassi di una carriera ancora in pieno sviluppo.Alla Juventus, il serbo sta trovando sempre più continuità sotto porta e la fiducia dell’ambiente bianconero. Il traguardo dei 100 gol partecipati rappresenta un nuovo punto di partenza: Vlahovic ha tutte le carte in regola per continuare a scrivere pagine importanti nella storia della Serie A.