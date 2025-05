Vlahovic, non si torna indietro: cosa può accadere adesso

AFP via Getty Images

Indietro non si torna e il futuro sembra ormai scritto: Dusane lasi separeranno a fine stagione. Ma oggi conta solo il presente, e il presente dice che la Signora ha ancora bisogno dei suoi gol per centrare il quarto posto e salvare il bilancio sportivo dell’annata.Igor Tudor, arrivato a stagione in corso quando il rinnovo del serbo era già un capitolo chiuso, è il garante di un patto silenzioso: la Champions prima di tutto, poi ognuno per la propria strada. L’allenatore croato, diretto e senza fronzoli, non ha mai nascosto la sua stima per Vlahovic — lo aveva già definito «il miglior centravanti della Serie A» quando ancora sedeva sulla panchina del Verona, preferendolo persino a Osimhen.

In questi giorni, Tudor ha parlato più volte con il suo numero nove, ascoltandone sensazioni e fragilità. L’attaccante non è stato convocato per Bologna, ma ha proseguito il lavoro personalizzato e, salvo intoppi, tornerà in gruppo domani. Obiettivo: esserci sabato sera all’Olimpico, per il delicato scontro diretto contro la Lazio.Anche se non al 100%, una versione “part-time” di Vlahovic può bastare per offrire alla Juventus un’arma in più dalla panchina. Con Yildiz squalificato, Tudor ripartirà da Nico e Kolo Muani, ma confida nel rientro del serbo come possibile carta da giocare a gara in corso.