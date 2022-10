"Questo Vlahovic non serve alla Juve, ma Vlahovic ha una reputazione a livello internazionale e può ancora valere intorno ai 70 milioni. Puntare su di lui e non su Dybala è stato un errore, si potrebbe anche pensare di cederlo a gennaio per non dilapidare l'investimento fatto".Così è intervenuto Giancarlo Padovan, dagli studi di Sky Sport, commentando il momento difficile della Juventus: