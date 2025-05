Vlahovic 'non se la sente', era già successo: ricordate a gennaio?

AFP via Getty Images

Un recupero seguito passo dopo passo



Quei 70 giorni senza gol



Un addio già scritto

"Non se l'è sentita". E poi: "Non è al 100%". Ma cosa significa davvero?Tra le righe – e nemmeno troppo – vuol dire che Dusannon è al meglio e che, soprattutto, la scelta di non essere disponibile per la sfida contro il Bologna, cruciale e dal peso specifico enorme, è più sua che dell’allenatore. Una decisione maturata con il confronto interno, certo, ma che lascia emergere la mancanza di quella voglia di “lottare”, “battagliare” e “stringere i denti” che Thiago Motta invoca spesso a gran voce.Eppure, fino a ieri, tutto sembrava andare secondo programma. Vlahovic aveva rispettato l’intero percorso di recupero: prima il ritorno parziale in gruppo due giorni fa, poi la rifinitura completa con i compagni alla vigilia del match. Oggi, ancora in campo con la squadra, poi il test decisivo. È lì che è emersa la verità: non è al top. E allora, meglio non rischiare. È tutto qui.Il futuro sembra già scritto: a fine stagione, o meglio, a fine Mondiale, le strade si separeranno. Con una stretta di mano, con la volontà di trovare una soluzione che soddisfi entrambi.Domani, al Dall’Ara,L’ultimo gol? Contro il Como, lo scorso 23 febbraio. C’era ancora Thiago Motta, ma c’era già anche Kolo Muani, che gli aveva tolto il posto con una naturalezza disarmante, come si fa con le caramelle e i bambini: senza discussioni, senza margini di replica.Con l’arrivo di Tudor, sono tornate anche le occasioni: tante, quasi a illuderlo che il deserto fosse finito. Ma il conto finale è impietoso: zero reti. Nonostante le chance.Non è un dettaglio secondario, è la chiave di tutto: Dusane la Juventus si diranno addio a fine stagione.Lo ha ricordato anche Vincenzo Italiano, avversario di domani, in conferenza stampa: “Ho avuto Dusan per sei mesi, e continuo a dire che ho conosciuto un giocatore fenomenale, per ciò che mi ha dato, per i gol, per l’approccio. Il fatto che domani non ci sia per noi è un vantaggio, perché uno come lui è sempre pericoloso”.Per molti tifosi, forse, non farà nemmeno più la differenza. Dusan Vlahovic il suo addio emotivo lo aveva già dato mesi fa. Era gennaio, un altro match cruciale, contro l’Atalanta. Anche allora, un affaticamento, anche allora un “non se la sentì”. E la Juve rimase senza centravanti. Senza il suo unico centravanti.