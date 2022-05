Le parole di Dusan Vlahovic al Salone del Libro:



PRANDELLI - "Vorrei dire che parlando di me come un campione non mi piace, c'è tanta strada da fare, da lavorare. Darò tutto me stesso e spero che diventerò un campione. Prandelli? Mi emoziona sempre, mio padre non avrebbe fatto ciò che ha fatto lui per me. Mi diceva: guarda al posto suo non avrei fatto questo. Lo ringrazio tanto, ci sentiamo spesso. E' stato quello di cui avevo bisogno, mi ha spinto avanti, mi ha supportato. Lo ringrazierò per tutta la vita, qualsiasi cosa per lui ci sono e ci sarò sempre. Sono veramente grato, spero di vederlo presto, di chiacchierare, fino ad ora è l'uomo sportivo più importante. Uno vero".