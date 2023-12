Dusan, come sottolinea l'edizione odierna de La Stampa ha sbagliato il 50% dei rigori calciati con la maglia della Juventus. Per questo potrebbe perdere il suo posto da rigorista di Madama.in carriera ha segnato 18 rigori dei 21 calciati. Abilità anche di Kean e Chiesa che però non ne calciano rispettivamente da tre e quattro anni. Occhio anche a Danilo e Kostic, ma prima di tutto c'è da chiarire la posizione del bomber serbo.