Ancora una volta un Derby, un gol nelle fasi finali di gioco, il popolo bianconero che esplode e quello di fede Toro che raccoglie i cocci del vecchio cuore granata frantumato. Dusan, ieri sera, come Juannel 2015: due Juventus in difficoltà che trovano nella stracittadina la vittoria che può svoltare una stagione intera., e i motivi sono molteplici. Vero, le similitudini sono molte, ma parliamo di altri tempi, un’altra squadra, altre avversarie. 7 anni, nel calcio, sono un’era, se non di più. Questa, anche al Grande Torino, ha mostrato criticità e debolezze: un gioco che stenta a decollare, una forma fisica molto lontana dall’essere definita brillante, tanti errori tecnici difficili da accettare a questi livelli. La grande differenza, però, l’ha fatta l’atteggiamento messo in campo dalla squadra: un gruppo compatto che, pur nelle difficoltà, si è stretto per portare a casa tre punti vitali.. Troppo vicine cronologicamente le vittorie cone poi la doppia sconfitta cone ancora, per illudersi;Attenzione ad illudersi, quindi, ma anche a non notare dei segnali. Come se tra la cenere ci fosse ancora qualche lapillo acceso, da soffiare a pieni polmoni per far sì che il fuoco torni a scaldare casa Juve.