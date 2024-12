Le parole di Massimoa Pressing:VLAHOVIC - "Io penso che un giocatore non può reagire alle provocazione se sono provocazioni perchè come ha detto Motta i tifosi è giusto che se vogliono esprimere disappunto possono farlo allo stadio, lì dove l’educazione non è proprio di casa. Noi lo sappiamo ma i giocatori non devono rispondere come ha fatto Vlahovic".