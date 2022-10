Come racconta Calciomercato.com,ha sentito un dolore forte, all'adduttore e all'altezza del pube. E quell'incubo che torna, quella pubalgia che è una delle bestie più temute dai calciatori perché condiziona tutta la vita sportiva e di cui Vlahovic ha sofferto fin dallo scorso febbraio e che si è trascinato fino all'inizio dell'attuale stagione. Non è ancora ufficialmente tornata, dato che la lesione ufficialmente non c'è, ma la possibilità concreta c'è. Per questo la Juventus sta valutando al meglio come gestire questa problematica nel momento più difficile della stagione a livello di assenze.