L'inizio è stato scoppiettante, poi l'euforia delle primissime settimane ha finito per lasciare spazio a qualche dubbio. Che Dusan Vlahovic sia un abbaglio? A osservare il suo indubbio talento viene da dire di no, impossibile. E guardando al recente passato della Juve sembra arrivare un'ulteriore conferma. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i debutti in bianconero degli ultimi bomber della Signora sono stati pressochè tutti in salita, anche quando si parlava di giocatori esperti, rodati, di certo non alla prima esperienza in una big come l'ex viola. I più simili a lui, in questo senso, sono proprio i compagni di oggi, Alvaro Morata e Paulo Dybala: con Massimiliano Allegri entrambi sono passati attraverso un importante apprendistato, con lo spagnolo lanciato titolare solo alla decima di campionato (e alla terza di Champions) e l'argentino finito in panchina per due gare di fila dopo aver segnato nelle due precedenti.



A fare meglio del centravanti serbo sotto la guida del tecnico livornese, in termini di gol, solo Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo, due già forti di una grande esperienza internazionale. Eppure nemmeno per loro l'inserimento fu immediato: per il portoghese, ovviamente subito in campo dal primo minuto, la prima rete arrivò alla quarta giornata di Serie A (una doppietta, per la cronaca), mentre in Europa trovò prima il rosso che il gol; l'ex Napoli, dal canto suo, partì in panchina nelle prime due di campionato, ma più per una forma fisica precaria che per questioni tattiche. Per non parlare di Mario Mandzukic, che prima di diventare un "intoccabile" di Allegri dovette attraversare una fase complessa, in cui segnava raramente e sembrava poco mobile. Nonostante tutto, il tecnico non rinunciò mai a lui, che l'anno successivo al suo esordio si trasformò in uno degli uomini-chiave di una Juve vincente. Tempo al tempo, verrebbe da dire. L'avventura bianconera di Dusan, in fondo, è solo all'inizio.