Le parole di Dusan Vlahovic a Sky Sport:



RECORD - "Una cosa bellissima, anche perché era emozionante giocare stasera, la prima in Champions. COmunque non sono contentissimo perché non abbiamo vinto e avevamo la possibilità, rimane un rammarico, guardiamo avanti a testa alta"



DEL PIERO - "Una leggenda, un'icona, non voglio paragonarmi con nessuno, non vorrei permettermi"



ESULTANZA - "Non so perché si cercano polemiche, non leggo giornali, sto cercando di migliorare e stare con i piedi per terra, era un gesto per un membro della mia famiglia"



PARTITA - "Abbiamo fatto una buona partita, potevamo vincerla e portarla a casa, non è andata così e c'è rammarico, tra 3-4 giorni abbiamo un'altra partita e puntiamo a vincere"