Un'intesa perfetta, o quasi, quella nata in pochi mesi tra Dusan Vlahovic e Alvaro Morata. A testimoniarlo sono i numeri. Come riporta il sito ufficiale bianconero nel post Juve-Lazio, infatti, gli ultimi tre assist dell'attaccante spagnolo in Serie A hanno tutti portato a un gol del centravanti serbo: l'ultimo in ordine di tempo è arrivato proprio ieri sera all'Allianz Stadium, per la rete che ha aperto le marcature contro i biancocelesti (ad andare a segno in seguito, per il momentaneo 2-0, è stato proprio l'ex Real Madrid); in precedenza, invece, il "duo vincente" era entrato in azione contro Bologna ed Empoli.