Un big match da non fallire, una vittoria da ritrovare anche nelle gare che contano tantissimo, quelle che possono far svoltare una stagione. Domenica sera allo Stadium, pochi giorni prima dello stop per il Mondiale in Qatar, arriverà l'Inter per un altro spartiacque della stagione, per restare aggrappati alle prime posizioni del campionato e avvicinarsi al treno Champions League l’anno prossimo. Tanti infortunati, come di consueto, per la Juve e reparti decimati, in particolare l’attacco. Stando alle parole di Allegri dovrebbe rientrare Di Maria, almeno per uno spezzone, con Chiesa testato contro il Psg come alternativa valida. Con lui anche Bremer, per dare una mano in difesa. E poi? L'altro nome caldo è quello di Dusan. Nella Juve si è fermato anche Moise Kean, ma Allegri conta di riavere a disposizione il serbo per domenica sera e per le gare successive dopo l'infiammazione nella zona dell’adduttore. Andrà comunque gestito con cautela.Recuperi a parte, la Juve affronterà queste ultime gare comunque in emergenza e con un problema da affrontare: il caso infortuni. Troppi, troppo frequenti e invalidanti per le prestazioni della rosa.sfrutterà la pausa per farlo. L'annuncio è arrivato direttamente da Arrivabene e Nedved, perché non c'è più margine per sbagliare e la Juve va a caccia di una soluzione definitiva, spiega Tuttosport.