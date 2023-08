La prestazione di Dusannell'amichevole tra la Juventus e l'Atalanta non può essere definita negativa. Nonostante il risultato di 0-0, il giocatore serbo ha dimostrato costante impegno nel cercare di segnare, ricevendo assist sia dache da, oltre al sempre attivo. Nonostante l'assenza di gol, il pubblico bianconero ha mostrato apprezzamento nei confronti di Vlahovic, soprattutto considerando il contesto di possibili scambi con il Chelsea che coinvolgerebberoTuttavia, la settimana scorsa ha visto uno stop nelle trattative provenienti da Londra. Le valutazioni tra le parti sono risultate troppo distanti, nonostante l'infortunio di Nkunku, che avrebbe spinto ila cercare rapidamente un altro attaccante.Ha espresso comunque la sua soddisfazione pere ha sottolineato che non è lui a gestire il mercato, ma si adatterà se arriverà un'offerta molto vantaggiosa.Si attendono proposte, intanto. Il Paris Saint-Germain è concentrato su altre questioni, come il caso Mbappé-Neymar-Verratti, mentre il Bayern Monaco ha già acquisito Harry Kane. Resta quindi ilcome possibile opzione, ma le trattative con loro si sono rivelate difficili., ma il Chelsea è fermo a 20 milioni, e c'è anche una complicazione riguardo alle commissioni che sta rallentando i progressi. In definitiva, sembra che l'ipotetica offerta irresistibile per Vlahovic potrebbe rimanere un'idea nel pensiero della dirigenza juventina.