Juve con il tridente pesante?ex ds di Salernitana, Bologna e Roma a Tuttosport dice: "I giocatori possono sempre coesistere. Certo, servirebbe disponibilità e tutti e tre si dovrebbero sacrificare. Ma Milik è uno che corre già di suo. Potrebbe essere una buona soluzione per rimontare in Champions e in campionato. Quando rincorri, qualche rischio lo devi prendere. Senza contare che Di Maria, se sta bene, è un fenomeno ed è abituato a muoversi insieme a due attaccanti. Come li immaginerei? Al di là dei numeri e dei sistemi di gioco, Milik agirebbe da attaccante di collegamento, Vlahovic di sfondamento e Di Maria dispenserebbe la sua qualità partendo dall’esterno per poi accentrarsi seguendo il suo intuito. Tranquilli: il modo per farli stare bene insieme poi lo troverebbe Allegri, che è bravissimo. Ovviamente servirebbe un centrocampo aggressivo sulle seconde palle, ma la Juventus da questo punto di vista può contare su un Rabiot in crescita".