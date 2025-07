Vlahovic-Milan, Tare ha il 'via libera' per approfondire: la situazione

Sistemata quasi del tutto la corsia di sinistra grazie all’arrivo di Pervis Estupiñan – per cui manca solo la firma sul contratto – ilpuò pensare ora alle prossime mosse di mercato: a Massimiliano Allegri servono un esterno destro e un centravanti per affiancare Santiago Gimenez. Per quest'ultimo ruolo, tra i nomi che piacciono di più alla dirigenza rossonera c’è sempre quello di, che ladeve cedere nel corso dell'estate per evitare di perderlo a parametro zero l’anno prossimo, oltre che per poter fare spazio - anche a livello salariale - a nuovi rinforzi.

Vlahovic-Milan, la situazione

La posizione della Juventus

Le ipotesi per Vlahovic

In caso di apertura dei bianconeri a una cessione a cifre contenute (15-20 milioni di euro), per il Milan il serbo potrebbe essere un’occasione interessante. Anzi, probabilmente lo è già. E infatti, come riportato da Il Corriere della Sera, l’ad Giorgio Furlani avrebbe dato il via libera a Igli Tare per approfondire la questione: l’obiettivo è capire se Vlahovic sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio, che a breve raggiungerà quota 12 milioni di euro, fino a circa la metà. Allo stesso tempo, la speranza è che la Juventus ammorbidisca la propria posizione nelle prossime settimane.Uno scenario, questo, assolutamente probabile, dato che appunto in questa fase la situazione del classe 2000 sta letteralmente bloccando il mercato bianconero, rendendo di fatto impossibile, per esempio, l'affondo percon il PSG, che spinge per l'inserimento di un obbligo di riscatto nel prestito.Escludendo l'idea di un rinnovo di contratto - che tra l'altro sarebbe l'unica strada possibile per valutare un eventuale prestito, altrimenti impossibile da concretizzare a un anno dalla scadenza - le ipotesi sul tavolo per Vlahovic restano, ad oggi, la permanenza a Torino (con il concreto rischio di finire fuori rosa) oppure una risoluzione consensuale con trattativa sulla buonuscita. Il Milan, consapevole di questo quadro, valuta come muoversi, e non è escluso che nelle prossime settimane possa fare un passo concreto verso l'attuale numero nove bianconero: il dossier è aperto e sarà oggetto di approfondimento da parte della dirigenza rossonera.





