Tuttosport - Vlahovic, la Juventus fissa il prezzo: il Milan ci crede, a breve il confronto con Comolli

Vlahovic-Juventus, la situazione

Andrea Cambiaso è stato chiaro sul Mondiale per Club : sarà una grandissima opportunità, per tutti.compreso, non citato dal compagno di squadra - che ha indicato Kenan Yildiz come leader tecnico bianconero del presente e del futuro - ma comunque al centro dellache a breve farà il suo esordio nella competizione statunitense, che per lui potrebbe pure essere l'ultima con quella maglia.Del resto, ormai se n'è accorto anche: la situazione dell'attaccante serbo è estremamente intricata, al punto che sembra complicatissimo ricucire e tessere la trama di un futuro diverso da quello che sembra ormai delineato da mesi. Difficile, insomma, che il Mondiale possa cambiare le cose. E infatti Darko Ristic, agente del classe 2000, è costantemente al lavoro per provare quantomeno a mettere qualche punto fermo: tra una telefonata e l'altra ha quindi raccolto pareri favorevoli da parte dele sta seguendo con attenzione la proposta probabilmente più concreta, quella del, come scrive Tuttosport. Si tratta di soluzioni con gradi diversi di interesse, in attesa però del passaggio chiave: un confronto con la Juventus per capire se il futuro di Vlahovic sia davvero compromesso, e a quali condizioni economiche potrebbe eventualmente concretizzarsi un addio o una permanenza.

Vlahovic-Milan: la richiesta della Juventus

Il nodo ingaggio e l'opzione Fenerbahce

Solo dopo quel chiarimento potrà davvero partire la fase calda del mercato, riprendendo il discorso da dove si è fermato, ossia dalle offerte arrivate finora. In prima fila, come accennato, c’è ancora Massimiliano Allegri, che continua a spingere per lui: il tecnico livornese, nonostante gli alti e bassi vissuti con lui a Torino, crede nel rilancio del serbo e ritiene che per il Milan potrebbe rappresentare un’ottima opportunità. Anche perché il prezzo è ormai contenuto: la Juventus sarebbe pronta a cederlo per, una cifra alla portata per chi cerca un attaccante con un valore sicuro.Il nodo resta l’ingaggio. Il direttore sportivo Igli Tare non sarebbe disposto ad andare oltre i 6 milioni netti a stagione, circa la metà rispetto a quanto Vlahovic andrebbe a guadagnare in bianconero a partire da luglio. Diverso il discorso per la squadra di José Mourinho, che farebbe di tutto per assicurarselo: il problema, in questo caso, è il campionato, considerato poco stimolante dal giocatore, oltre al fatto che il serbo vuole restare in un contesto con ambizioni europee più alte. Il Fenerbahce, dal canto suo, è pronto ad alzare l’asticella pur di portarlo ad Istanbul: l’obiettivo è trovare il degno erede di Edin Dzeko, e i turchi, in passato, non si sono mai tirati indietro quando c’era da spendere per un colpo importante.Nel frattempo, però, il presente di Dusan si chiama Stati Uniti, Mondiale per Club e debutto imminente contro l’Al Ain. Ma la tappa cruciale sarà l’incontro con il nuovo direttore generale juventino, per un faccia a faccia senza filtri: è arrivato il momento di dirsi le cose come stanno, con la massima chiarezza.





