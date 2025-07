Vlahovic, nuovi contatti con il Milan: le ultime e la posizione della Juventus

AFP via Getty Images

Il tempo stringe (e i tifosi iniziano a essere seriamente preoccupati). Perché sì, è vero che il calciomercato chiuderà tra quasi due mesi, ma è pure evidente che al raduno alla Continassa manca poco più di una settimana e chenon ha ancora visto nessuno dei rinforzi che gli sono stati "promessi", tranne quelper rinforzare un attacco che, ad oggi, resta comunque un'enorme incognita. E tutto perché Damien Comolli e i colleghi della dirigenza non sono ancora riusciti a risolvere quello che sostanzialmente è il più grande rebus di questo mercato estivo bianconero, quello legato al futuro di

Vlahovic-Juventus, la situazione

Vlahovic-Milan, le ultime

Il nodo da sciogliere

Vi abbiamo spiegato ieri come sul tavolo dellaresistano al momento diverse opzioni, sia per la cessione sia per una possibile soluzione interna. Peccato che nessuna di queste sembri facilmente raggiungibile, complicando ulteriormente una situazione già di per sé decisamente spinosa. L'attaccante classe 2000, infatti, pare intenzionato a rimanere a Torino fino alla scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2026, pur consapevole del rischio concreto di essere completamente fuori dal progetto (un po' come un anno fa Federico Chiesa). Lo scenario estremo sarebbe quello di una risoluzione, mentre quello più "logico" potrebbe portarlo… in rossonero.Come riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, infatti, anche di recente ci sono stati contatti tra Vlahovic e ildi, che già oltre un mese fa si era informato della situazione del serbo per capire le dinamiche in corso ed eventualmente provare a impostare una trattativa. Una pista effettivamente percorribile e sostenibile, considerando che la Juventus si accontenterebbe di una cifra "bassa" - anche inferiore ai 20 milioni di euro - per cedere il cartellino del 25enne, pur di risolvere un problema che rischia di diventare sempre più importante con il passare delle settimane.Il vero nodo da sciogliere sarebbe quello dell'ingaggio, dato che il Milan non andrebbe oltre i 6 milioni di euro a stagione, ovvero la metà di quanto guadagnerebbe Vlahovic nella sua ultima stagione in bianconero. Si attendono dunque sviluppi, per un capitolo che sta davvero complicando il mercato della Juventus e rimandando tante scelte decisive per la costruzione della squadra del prossimo futuro.





