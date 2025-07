Vlahovic-Milan, Albertini non ha dubbi: 'Lo prenderei a occhi chiusi'

Getty Images

Vlahovic-Milan, parla Albertini

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex Milanha detto la sua anche sull'ipotesi di un trasferimento in rossonero di Dusan Vlahovic , che al momento è sostanzialmente un "separato in casa" alla Juventus : "A me non dispiace. Il Vlahovic che ho visto alla Fiorentina lo prenderei a occhi chiusi. Ripeto: a occhi chiusi. Dopo l'esperienza alla Juventus qualche dubbio in più mi è venuto, ma uno come Vlahovic, se messo nelle condizioni giuste, al Milan sono convinto farebbe bene".

Albertini ha poi aggiunto: "Non so cosa possa essere successo a Torino. Le sue potenzialità, però, non sono in dubbio e mi sembra che possa cambiare squadra. I centravanti costano parecchio e quelli di valore che si muoveranno non sono tanti perché chi li ha o se li fa pagare tanto o non li cede".