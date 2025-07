Vlahovic ancora enigmatico sui social: ora cita un vecchio messaggio di Benzema

AFP via Getty Images

Vlahovic 'cita' Benzema

L'attaccante serbo, a cui lasta cercando di trovare una nuova sistemazione, ha rotto di nuovo il silenzio sul proprio profilo Instagram condividendo nelle stories un vecchio post - risalente al 7 settembre 2024 - di, uno dei suoi punti di riferimento calcistici, ritratto in una foto ai tempi del Lione accompagnata dalla didascalia in franceseEd è forse proprio qui che va ricercato il senso del pensiero del classe 2000, che più volte in quest'ultimo periodo ha utilizzato i propri social per lanciare messaggi un po' enigmatici, mentre il suo futuro è più che mai in bilico.

Il precedente messaggio critpico

Le possibili soluzioni sul mercato

Memorabile, per esempio, la scelta di condividere una sua foto, accompagnata dall'emoji del numero 9, nel giorno in cui a Torino approdava, il giocatore che potrebbe prenderne il suo posto in rosa, quasi a voler ribadire come, appunto, fosse lui il "vero" centravanti della Juventus. Juventus che, come detto, è sempre al lavoro per cercare di risolvere la delicata situazione che è venuta a crearsi con lui, tra la mancata apertura al rinnovo di contratto - finalizzato a spalmare il suo ricco ingaggio, ma anche a consentire un eventuale prestito - e l'ipotesi di una risoluzione anticipata.Nel frattempo si attendono anche sviluppi da possibili squadre interessate a ingaggiarlo, magari anche a una cifra irrisoria rispetto all'investimento effettuato dalla Juventus. È delle scorse ore, a questo proposito, la notizia del "via libera" ottenuto dal ds del Milan Igli Tare ad approfondire la questione , per provare a ricongiungere Vlahovic con il suo ex allenatore Massimiliano Allegri. Intanto Dusan lancia messaggi, che i tifosi cercano sempre di interpretare. Ciò che è certo, ormai, è che la sua esperienza in bianconero è davvero arrivata ai titoli di coda.





