L'orologio di Dusansi è fermato al minuto 32 della partita Juventus-Frosinone, disputata 22 giorni fa: è stata l'ultima rete segnata dall'attaccante serbo e l'ultima vittoria (nonché l'unica nelle ultime 7 partite) per la Juventus. Successivamente, ci sono stati 90 minuti senza gol contro il Napoli (con tanto di scuse espresse alla fine della partita per le occasioni mancate) e la tribuna a causa della squalifica contro l'Atalanta. Dopo il pieno di gol di gennaio (6 reti) e un bottino discreto a febbraio (3), il mese di marzo, tipico della primavera, deve ancora iniziare per DV9. Il momento è delicato e i gol del miglior marcatore della Signora (15 reti, superato solo da Lautaro Martinez in Serie A) sono fondamentali per uscire dalla crisi.