DUSAN SHOW:

- schiaffo a pinsoglio

- prende le mani di kean per farlo applaudire al gol di rabiot

- “rimprovera” perin che ha i piedi sui sedili e lo prende in braccio



eh ma è triste alla juve pic.twitter.com/b3a3RYGsz7 — miке (@chiccochiesa) October 24, 2022

Dusanfa sorridere i tifosi. Sono diventati virali, sui social, le immagini dell'attaccante serbo "pizzicato" in panchina sul finale della sfida contro l'mentre dava vita a un vero e proprio "show", prima assestando uno schiaffo affettuoso a Carlo, poi prendendo le mani di Moiseper farlo applaudire al gol di Adrien, e infine "rimproverando" Mattiache era salito in piedi sui sedili, caricandoselo in braccio per invitarlo a scendere. "Eh ma è triste alla...", scherza un tifoso. Ecco il