Sono già virali sui social, dove stanno strappando sorrisi e risate tra i tifosi, le immagini di Dusanche, in panchina alla Dacia Arena, tiene tra le mani una maglia di Paul, in totale trance agonistica. In molti hanno interpretato il suo gesto come un "invito" a Massimilianoa concedere uno spezzone di gara anche al Polpo, tornato finalmente tra i convocati dellama non ancora pronto a scendere in campo dal primo minuto. Non resta che attendere e scoprire se il francese potrà trovare spazio domenica contro il Bologna all'Allianz Stadium.