Luca, a Gazzetta, parla così del confronto"L'ho detto in estate e non ho cambiato idea sono convinto che la Juventus abbia farro bene a tenersi Vlahovic in attacco. Dusan è più giovane e ha maggiore prospettiva. Certo, il bomber serbo, nonostante il bellissimo gol segnato di testa al Frosinone, in questo momento ha più alti e bassi rispetto a Lukaku. Il belga è più esperto, rappresenta una certezza e sta facendo molto bene alla Roma. Dusan possiede mezzi importanti, è già migliorato tanto in questi anni e sono convinto che abbia ancora margini di crescita. Il tempo è dalla sua parte: ha tutto per diventane uno dei migliori centravanti a livello europeo".