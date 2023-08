? Come racconta Tuttosport, se la trattativa per lo scambio tra i due numeri 9 si è improvvisamente arenata a metà della scorsa settimana, quando emissari del club londinese hanno fatto sapere di non essere più interessati a Vlahovic perché - conti alla mano - sarebbe stato un acquisto troppo oneroso tra conguaglio chiesto dalla Juventus (non meno di 40 milioni) e ingaggio del giocatore salito a 12,5 milioni netti nel prossimo biennio, l’operazione non è del tutto sfumata.