Come riporta La Gazzetta dello Sport, si continua a lavorare peralperalla. Continuano i contatti tra i dirigenti bianconeri e quelli Blues. La pista resta calda e un accordo è più che possibile, ma per il momento i due club sono ancora divisi dalla valutazione complessiva dell’operazione. Il d.t. Cristiano Giuntoli e il d.s. Giovanni Manna non arretrano: vista la differenza di età tra i due attaccanti (23 anni il serbo, 30 il belga), vogliono 40 milioni di conguaglio. I londinesi sono partiti da parametri inferiori (20 milioni con i bonus), però le mediazioni sono al lavoro per avvicinare le parti a quota 35.