Fuori lo stadio Franchi, di fianco alla curva Fiesole. Questo, lo striscione d'addio dei tifosi della Fiorentina a, sempre più a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Juventus."Il rispetto non si conquista con i goal! Vlahovic gobbo di merda!". Firmato: curva Fiesole. Che non perdona il giocatore serbo, così come non ha perdonato tempo fa Federico Bernardeschi e Federico Chiesa. Continuano gli "sgarbi" - ben pagati - sul mercato tra Juve e Fiorentina, continuano a farsi largo nelle pieghe della rivalità delle due squadre. La posizione della curva viola aumenta le probabilità di vedere Vlahovic a Torino.