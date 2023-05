Mia previsione: #Vlahovic nel prossimo futuro si riprenderà e farà una valanga di gol, Henderson continuerà a fare l'Henderson, cioè il nulla pic.twitter.com/np5F5qfEbJ — Riccardo Marra (@RiccardoMarra) May 23, 2023

Non solo la penalizzazione, non solo la pesante sconfitta, anche gli sfottò avversari. A farne le spese é stato Dusanin un faccia a faccia con il giocatore empolese, Henderson. Il difensore, infatti, platealmente ha cominciato a urlargli: "Oh, 80 milioni".