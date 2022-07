Dusanpresenta la tournée americana ai media presenti: ecco le parole dell'attaccante serbo."Buongiorno. Parlando di Di Maria, sappiamo tutti che giocatore è, un grandissimo campione, ha vinto tantissimo, ha fatto tantissimi gol e assist. Sono positivo, entusiasta di giocare con lui e di mettermi a disposizione della squadra, provando a fare il meglio e sicuramente meglio dell'anno scorso"."Per me è uguale, come decide il mister, io sono qui a disposizione della squadra, penso che con la squadra sia più facile, non ho problemi"."Sicuramente si tratta di un tridente con grandissimi giocatori. Con Pogba e Di Maria sicuramente cambierà qualcosa, non so cosa. Vediamo. Sono contento di condividere lo spogliatoio con giocatore come loro, lavoriamo e ci prepariamo al massimo, al meglio, in maniera determinata, facendo meglio dell'anno scorso"."Sono arrivato a gennaio, stagione in corso. Ormai è passato, guardiamo avanti per prepararci alla nuova stagione. Andiamo a prendere tutto ciò che abbiamo lasciato l'anno scorso""Sono stato negli Stati Uniti con la Fiorentina, nel 2019. Un'esperienza bellissima, siamo contenti di poter andare e fare la preparazione negli USA. Da questo punto di vista siamo contenti, non vediamo l'ora di giocare con le grandi squadre"."Sicuramente giocando con le grandi squadre e giocare con le grandi squadre è una cosa bellissima, siamo concentrati nel prepararci al meglio. Queste partite ci possono dare tanto dal punto di vista qualitativo e fisico. E' bello giocare con le grandi. Crescita MLS? Sta crescendo tanto, tanti giocatori vanno a giocare in Europa. Ci sono giocatori della Serbia, sto seguendo abbastanza il campionato, mi piace come sta andando avanti, state facendo un buon lavoro"."Ho parlato tante volte di lui, ormai lo sanno ciò che penso di Chiesa. Non vediamo l'ora che ritorni con noi, ci ho già giocato insieme e so tutto quello che può fare. Alla Juve è migliorato tanto, dopo l'infortunio dobbiamo avere pazienza. Ciò non toglie che dobbiamo avere pazienza, per vincere poi insieme":"Chivas? Lo conosco. Ci ho giocato contro negli Stati Uniti, contro la Fiorentina. So che è una buona squadra messicana, hanno vinto tanti campionati, nel 2018 Concacaf. Fa piacere giocare contro grandi squadre"."Non vediamo tutti l'ora di arrivare lì, di giocare. Speriamo che ci saranno tanti tifosi. La pressione? Non solo nel calcio, ma nella vita in generale. Dobbiamo imparare a vivere così, sono concentrato sul lavoro, imparo e ascolto, con pazienza verrà tutto quello che mi sono immaginato nella testa".