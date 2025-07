Vlahovic, l'ex Milan consiglia Allegri: 'È da prendere, ha il senso del goal'

Getty Images

Vlahovic-Milan, il pensiero di Savicevic

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex Milan, che ha detto la sua anche sulla possibilità che Dusan Vlahovic , in uscita dalla Juventus , diventi un giocatore rossonero: "Quest'anno, fra impegni con la Federazione e congressi Uefa e Fifa, ho visto poco calcio italiano. Ma Vlahovic mi place, lo conosco è giovane, ha 25 anni, forte, ha senso del goal, ha notevoli margini di miglioramento. Aveva fatto cose molto buone con la Fiorentina e anche, mi pare, con Allegri alla Juve".- "Chissà. Ma ci va? La Juve lo dà via? Io spero che il Milan lo prenda, per lui e per Allegri. Max mi è simpatico e non soltanto perché è tornato ad allenare il Milan. Contro di lui ho esordito in Serie A, a Pescara nel 1992. Abbiamo vinto 5-4. E Allegri ha segnato il suo primo goal proprio contro di noi. Al pronti via, una partita pazza, la ricordo molto bene, Franco Baresi ha fatto due autoreti nel giro di quattro minuti. Incredibile. Poi Marco Van Basten, fatto meno incredibile e scontato, ha segnato tre goal, alla sua maniera".

- "Cosa devo pensare? Parlano i risultati. Al primo anno ha vinto con il Milan, nella Juve ha dominato. È un bravissimo tecnico, conosce il calcio, conosce gli uomini, sa gestire le situazioni. Io penso che farà bene anche nel prossimo Milan, che è ancora in costruzione. Vediamo".